Stage zen et cocktail énergie, qi gong et méditation Quiberon
lundi 3 août 2026 · Quiberon
Informations pratiques
Quiberon
Stage zen et cocktail énergie, qi gong et méditation
Pointe du Conguel Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 09:30:00
fin : 2026-08-07 12:30:00
Date(s) :
2026-08-03
Cinq séances de 3 heures pour faire le plein d’énergie et se détendre qi gong, marches de qi gong et de méditation, do in, relaxation. les séances se déroulent en pleine nature, sur la plage, face à l’océan.
Les séances sont encadrées par Charlotte, sophrologue et enseignante de qi gong depuis plus de 15 ans. .
Pointe du Conguel Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 11 25 42 31
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English :
L’événement Stage zen et cocktail énergie, qi gong et méditation Quiberon a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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