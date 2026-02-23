Musique classique à Quiberon Église Notre-Dame-De-Locmaria Quiberon

Musique classique à Quiberon

Église Notre-Dame-De-Locmaria Rue de Port Haliguen Quiberon Morbihan

Début : 2026-07-26 21:00:00

fin : 2026-07-26 22:15:00

2026-07-26

Organisé par l’Association Musiques Originales de la Grande Europe. Yanis Chambrier, musicien d’orchestres, violoncelle, et Éric Blin, compositeur de musique de film, soliste et compositeur invité de l’Orchestre Philharmonique Européen de Paris, accordéon classique, forment ce duo unique. Au programme Vivaldi, Händel, Borodine, Dvorak… Entrée libre (participation aux frais souhaitée).

Tout au long de leur 25 années de carrière, les membres permanents de l’Ensemble Improvisation parrainé par l’Association Musiques Originales de la Grande Europe ont su gagner le cœur des foules du monde entier (France, Suisse, Belgique, Allemagne, Finlande, Italie, Canada, Etats-Unis…). En se produisant dans de nombreux lieux (Festivals, Salles des fêtes, Palais des Congrès, Châteaux, Cathédrales, Basiliques, Églises, Chapelles…) , et en faisant des milliers d’apparitions, cet incroyable Ensemble classique, sur des arrangements originaux, fait le buzz dans l’univers de la musique. .

