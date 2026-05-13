Les Incontournables une architecture pour se ressourcer, le Sofitel (LSF langue des signes ) Institut de Thalasso Sofitel Quiberon

Quiberon

Les Incontournables une architecture pour se ressourcer, le Sofitel (LSF langue des signes )

Institut de Thalasso Sofitel Boulevard Louison Bobet Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Profiter des vacances et prendre soin de soi le projet de thalassothérapie, littéralement soin par la mer , porté par Louison Bobet en 1964 propose une approche architecturale singulière. Le projet est confié à l’architecte André Bruyère.

Le guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire est accompagné par un interprète en langue des signes française (LSF).

Mégalithes, églises et chapelles ou encore architectures singulières du XXe siècle, Les incontournables vous ouvrent les portes pour une visite avec un guide-conférencier du service Culture et Patrimoine du Pays d’art et d’histoire Auray Quiberon Terre Atlantique.

Sur réservation. .

Institut de Thalasso Sofitel Boulevard Louison Bobet Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Incontournables une architecture pour se ressourcer, le Sofitel (LSF langue des signes ) Quiberon a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon