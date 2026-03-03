Le Qi gong s’invite à la plage

Quiberon Morbihan

Début : 2026-07-13 09:30:00

fin : 2026-08-28 11:00:00

2026-07-13

Séance de qi gong taoïste face à l’océan pour renforcer l’équilibre, l’harmonie et faire circuler et renforcer notre énergie vitale. Mouvements doux, étirements et ouverture des fascias, respiration. Au programme, danse des fascias et qi gong contre les douleurs. Accessible aux personnes débutantes et confirmées.

Lieu de rdv les lundi à Pointe du Conguel prés du parking vélo (Quiberon), les mercredi et vendredi à la plage de Kermahé (Saint-Pierre-Quiberon) .

Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 11 25 42 31

L’événement Le Qi gong s’invite à la plage Quiberon a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon