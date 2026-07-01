Summer Pilates au Sofitel Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Quiberon
jeudi 9 juillet 2026 · Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa · Quiberon
Informations pratiques
Quiberon
Summer Pilates au Sofitel
Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Boulevard Louison Bobet Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 11:30:00
fin : 2026-08-20 12:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Cet été, profitez de nos séances hebdomadaires de Yoga, Pilates et Munz Floor® en extérieur, parfaites pour s’accorder une pause en toute sérénité, face au bleu de l’Océan.
SUMMER PILATES
Séance de Pilates débutant, idéale pour vous initier à cette méthode à la fois douce et efficace pour renforcer les muscles profonds, améliorer sa mobilité et sa posture.
Tous les jeudis 11h30 | à partir du 9 juillet
15 euros la séance
Débutant | sur réservation | places limitées
Séances Summer Bien-être
Du 7 juillet au 27 Août
Ouvertes à tous sur inscription
Séance à la carte 15€ | réservation en ligne
Pass 10 séances 120€ (11ème séance offerte) | Réservation 02 97 50 48 29 | H0557-TH12@sofitel.com
Séance en salle suivant la météo. Sur réservation, dans la limite des places disponibles. Ne donne pas accès à l’Espace Détente. .
Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Boulevard Louison Bobet Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 48 29
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English :
L’événement Summer Pilates au Sofitel Quiberon a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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