Atelier de peinture à l’aquarelle Fort Neuf Fort Neuf Quiberon
Atelier de peinture à l’aquarelle Fort Neuf Fort Neuf Quiberon jeudi 9 juillet 2026.
Quiberon
Atelier de peinture à l’aquarelle Fort Neuf
Fort Neuf Boulevard de la Teignouse Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:30:00
fin : 2026-07-09 16:30:00
Date(s) :
2026-07-09
Pendant deux heures, aquarellez votre lieu de vacances, façon carnet de voyages, en compagnie d’adhérents de l’association Aquamer-Ateliers de peinture .
Papier dessin et boîte d’aquarelle fournis et prêtés par l’association.
Un moment de plaisir, de partage, de découverte autour d’un croquis à l’aquarelle, in situ, sur la presqu’île de Quiberon.
Nombre limité à 6 adultes Animation gratuite.
Réservation obligatoire, au plus tard, la veille de l’activité, au 06 28 46 70 69 ou par mail association.aquamer@gmail.com
En cas de pluie, atelier annulé. .
Fort Neuf Boulevard de la Teignouse Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 28 46 70 69
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English :
L’événement Atelier de peinture à l’aquarelle Fort Neuf Quiberon a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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