Initiation Danses bretonnes et Fest-Noz Quai de l’Océan Quiberon

Quiberon

Initiation Danses bretonnes et Fest-Noz

Quai de l’Océan Port-Maria Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:30:00

fin : 2026-07-13 22:30:00

Date(s) :

2026-07-13

Une initiation aux danses bretonnes est proposée à 19h30, suivie d’un fest-noz animé par An Di Bru à 21h. Manifestation offerte par la commune de Quiberon. .

Quai de l’Océan Port-Maria Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 24 00

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English :

L’événement Initiation Danses bretonnes et Fest-Noz Quiberon a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon