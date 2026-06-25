Initiation Danses bretonnes et Fest-Noz Quai de l’Océan Quiberon
Initiation Danses bretonnes et Fest-Noz Quai de l’Océan Quiberon lundi 13 juillet 2026.
Quiberon
Initiation Danses bretonnes et Fest-Noz
Quai de l’Océan Port-Maria Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:30:00
fin : 2026-07-13 22:30:00
Date(s) :
2026-07-13
Une initiation aux danses bretonnes est proposée à 19h30, suivie d’un fest-noz animé par An Di Bru à 21h. Manifestation offerte par la commune de Quiberon. .
Quai de l’Océan Port-Maria Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 24 00
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English :
L’événement Initiation Danses bretonnes et Fest-Noz Quiberon a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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