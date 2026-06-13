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Fête guinguette La Fête de la Gwag Saint-Julien Quiberon

Fête guinguette La Fête de la Gwag Saint-Julien Quiberon dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Saint-Julien

Adresse : Boulevard du Parco

Ville : 56170 Quiberon

Département : Morbihan

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif :

Quiberon

Fête guinguette La Fête de la Gwag

Saint-Julien Boulevard du Parco Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Venez partager un moment familial et convivial avec notre équipe de pirates.
Au programme concerts, spectacles, artisanat, restauration et buvette.
Bonne humeur garantie, et c’est gratuit !   .

Saint-Julien Boulevard du Parco Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 30 31 58 87 

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English :

L’événement Fête guinguette La Fête de la Gwag Quiberon a été mis à jour le 2026-06-13 par ADT 56

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