Fête guinguette La Fête de la Gwag Saint-Julien Quiberon
Fête guinguette La Fête de la Gwag Saint-Julien Quiberon dimanche 5 juillet 2026.
Quiberon
Fête guinguette La Fête de la Gwag
Saint-Julien Boulevard du Parco Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Venez partager un moment familial et convivial avec notre équipe de pirates.
Au programme concerts, spectacles, artisanat, restauration et buvette.
Bonne humeur garantie, et c’est gratuit ! .
Saint-Julien Boulevard du Parco Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 30 31 58 87
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English :
L’événement Fête guinguette La Fête de la Gwag Quiberon a été mis à jour le 2026-06-13 par ADT 56
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