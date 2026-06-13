Fête guinguette La Fête de la Gwag Saint-Julien Quiberon dimanche 5 juillet 2026.

Quiberon

Fête guinguette La Fête de la Gwag

Saint-Julien Boulevard du Parco Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Venez partager un moment familial et convivial avec notre équipe de pirates.

Au programme concerts, spectacles, artisanat, restauration et buvette.

Bonne humeur garantie, et c’est gratuit ! .

Saint-Julien Boulevard du Parco Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 30 31 58 87

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English :

L’événement Fête guinguette La Fête de la Gwag Quiberon a été mis à jour le 2026-06-13 par ADT 56