Exposition Emilie Sénéchal Maison du Phare Quai des Sinagots Quiberon
lundi 24 août 2026 · Quai des Sinagots · Quiberon
Informations pratiques
Quiberon
Exposition Emilie Sénéchal Maison du Phare
Quai des Sinagots Maison du Phare Port Haliguen Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 10:30:00
fin : 2026-08-30 19:00:00
Date(s) :
2026-08-24
Emilie Sénéchal se consacre à un thème universel et intemporel les horizons.
Une peinture contemplative qui relie profondément l’émotion à la sensation. .
Quai des Sinagots Maison du Phare Port Haliguen Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 17 49 84 13
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English :
L’événement Exposition Emilie Sénéchal Maison du Phare Quiberon a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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