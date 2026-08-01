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AGENDA · Quiberon

Exposition Emilie Sénéchal Maison du Phare Quai des Sinagots Quiberon

lundi 24 août 2026 · Quai des Sinagots · Quiberon

Informations pratiques

Début
lundi 24 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Quai des Sinagots
Adresse
Maison du Phare Port Haliguen
Ville
56170 Quiberon
Département
Morbihan
Tarif

Quiberon

Exposition Emilie Sénéchal Maison du Phare

Quai des Sinagots Maison du Phare Port Haliguen Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 10:30:00
fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :
2026-08-24

Emilie Sénéchal se consacre à un thème universel et intemporel les horizons.
Une peinture contemplative qui relie profondément l’émotion à la sensation.   .

Quai des Sinagots Maison du Phare Port Haliguen Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 17 49 84 13 

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English :

L’événement Exposition Emilie Sénéchal Maison du Phare Quiberon a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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