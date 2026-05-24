Tro Breizh Foot Grande Plage Quiberon

Quiberon

Tro Breizh Foot

Grande Plage 1 Boulevard Chanard Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-18

Cet été, la Ligue de Bretagne de Football fait escale à Quiberon dans le cadre de sa tournée Tro Breizh Foot Estival 2026.

Les mardi 18 et mercredi 19 août, rendez-vous sur la Grande Plage dès 10h30 pour participer à des animations autour du beach soccer.

Au programme pratique du football sur sable, animations et DJ live. Une occasion de partager un moment sportif sur la plage et de découvrir les valeurs du football sous une forme ludique.

L’événement est gratuit. Les inscriptions peuvent être effectuées en ligne ou directement sur place. .

Grande Plage 1 Boulevard Chanard Quiberon 56170 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Tro Breizh Foot Quiberon a été mis à jour le 2026-05-24 par ADT 56