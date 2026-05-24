Soirée ados Aqua Pool Party Piscine Neptilude Quiberon

Quiberon

Soirée ados Aqua Pool Party

Piscine Neptilude 1 Rue Neptune Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Le centre aquatique t’ouvre ses portes pour une POOL PARTY de folie !

Tu as entre 11 et 16 ans ?

Prépare-toi pour la soirée la plus cool des vacances !

Au programme

-Structure gonflable & jeux aquatiques

-Musique à fond

-Défis Aquatiques

-Accès exceptionnel au jacuzzi pour les ados

Fiesta entre amis garantie ! .

Piscine Neptilude 1 Rue Neptune Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 39 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée ados Aqua Pool Party Quiberon a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon