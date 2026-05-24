Soirée ados Aqua Pool Party Piscine Neptilude Quiberon
Soirée ados Aqua Pool Party Piscine Neptilude Quiberon mardi 11 août 2026.
Quiberon
Soirée ados Aqua Pool Party
Piscine Neptilude 1 Rue Neptune Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Le centre aquatique t’ouvre ses portes pour une POOL PARTY de folie !
Tu as entre 11 et 16 ans ?
Prépare-toi pour la soirée la plus cool des vacances !
Au programme
-Structure gonflable & jeux aquatiques
-Musique à fond
-Défis Aquatiques
-Accès exceptionnel au jacuzzi pour les ados
Fiesta entre amis garantie ! .
Piscine Neptilude 1 Rue Neptune Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 39 07
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English :
L’événement Soirée ados Aqua Pool Party Quiberon a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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