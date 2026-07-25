Stage de Danse de la Compagnie Isabelle Payet Salle Omnisport Quiberon
lundi 3 août 2026 · Salle Omnisport · Quiberon
Informations pratiques
Quiberon
Stage de Danse de la Compagnie Isabelle Payet
Salle Omnisport Rue St Clément Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 10:30:00
fin : 2026-08-07 18:00:00
Date(s) :
2026-08-03
5 jours de danse et un spectacle
Professeures Isabelle Payet, Morgane Thomas, Noémie Bourrée, Louise Tanguy
Pour les enfants, les adolescents, les adultes .
Salle Omnisport Rue St Clément Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 77 45 05 16
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English :
L’événement Stage de Danse de la Compagnie Isabelle Payet Quiberon a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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