Stage de Danse de la Compagnie Isabelle Payet Salle Omnisport Quiberon

Informations pratiques

Quiberon

Stage de Danse de la Compagnie Isabelle Payet

Salle Omnisport Rue St Clément Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 10:30:00

fin : 2026-08-07 18:00:00

Date(s) :

2026-08-03

5 jours de danse et un spectacle

Professeures Isabelle Payet, Morgane Thomas, Noémie Bourrée, Louise Tanguy

Pour les enfants, les adolescents, les adultes .

Salle Omnisport Rue St Clément Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 77 45 05 16

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English :

L’événement Stage de Danse de la Compagnie Isabelle Payet Quiberon a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon