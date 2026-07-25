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AGENDA · Quiberon

Stage de Danse de la Compagnie Isabelle Payet Salle Omnisport Quiberon

lundi 3 août 2026 · Salle Omnisport · Quiberon

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Salle Omnisport
Adresse
Rue St Clément
Ville
56170 Quiberon
Département
Morbihan
Tarif

Quiberon

Stage de Danse de la Compagnie Isabelle Payet

Salle Omnisport Rue St Clément Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 10:30:00
fin : 2026-08-07 18:00:00

Date(s) :
2026-08-03

5 jours de danse et un spectacle
Professeures Isabelle Payet, Morgane Thomas, Noémie Bourrée, Louise Tanguy

Pour les enfants, les adolescents, les adultes   .

Salle Omnisport Rue St Clément Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 77 45 05 16 

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English :

L’événement Stage de Danse de la Compagnie Isabelle Payet Quiberon a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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