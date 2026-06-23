Live Music Blue Bar Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Quiberon

Quiberon

Live Music Blue Bar

Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Boulevard Louison Bobet Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:30:00

fin : 2026-08-29 21:30:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-06 2026-08-08 2026-08-13 2026-08-15 2026-08-20 2026-08-22 2026-08-27 2026-08-29

Rendez-vous au Blue Bar du Sofitel Quiberon tous les jeudis & samedis de l’été de 18h30 à 21h30 pour vivre des instants musicaux & conviviaux avec nos soirées Live Music.

L’occasion de profiter dès le 16 juillet de notre carte estivale Archipel Breton aux saveurs iodées & ensoleillées du Jeudi au Samedi (17h-19h), en tête-à-tête avec l’Océan.

Planche apéritive 5 pièces & 1 cocktail | 30€

sans réservation | du 16 juillet au 29 août 2026

AGENDA

Samedi 1/08 Frog n’Roll, duo pop-rock

Jeudi 6/08 Morgane G., folk-bluegrass

Samedi 8/08 Mioh Solo, guitare-voix folk-indie

Jeudi 13/08 Charley Duds, solo pop-rock-folk

Samedi 15/08 Karma, duo soul & pop

Jeudi 20/08 Folkwald, trio folk-blues

Samedi 22/08 Judikael Mauffret, saxo jazz-blues

Jeudi 27/08 Folkwald, trio folk-blues

Samedi 29/08 Charlotte Saouz, guitare-voix chansons françaises-jazz

BLUE BAR

Tous les jours | 12h-22h30

Ouvert à tous sans réservation

Soirées musicales jeudis & samedis 18h30-21h30 .

Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Boulevard Louison Bobet Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 20 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Live Music Blue Bar Quiberon a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon