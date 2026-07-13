Les Défis Quiberonnais 2026 Quiberon
samedi 25 juillet 2026 · Quiberon
Informations pratiques
Quiberon
Les Défis Quiberonnais 2026
Plage du Porigo Port Haliguen Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25
4 défis de natation en mer(500,1500,3000 et 7500m) à la découverte de la presqu’île de Quiberon, ouverts à 1350 nageurs, licenciés FFN ou non licenciés.
500 m parcours en boucle sécurisée dans la baie, idéal pour les débutants
1 500 m parcours intermédiaire pour les nageurs réguliers, accessible et technique
3 000 m parcours en pleine mer pour les nageurs aguerris, demandant endurance et stratégie
7 500 m le Défi des Ports, parcours longue distance, également labellisé pour la Coupe de France et de Bretagne
Chaque épreuve est encadrée par des équipes de sauveteurs professionnels, avec bouées de signalisation, embarcations d’assistance et surveillance permanente. Le port du bonnet fourni et de la combinaison est fortement recommandé .
Plage du Porigo Port Haliguen Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 63 14 77 30
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English :
L’événement Les Défis Quiberonnais 2026 Quiberon a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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