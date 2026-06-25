Concert de Showys Quiberon
Concert de Showys Quiberon mardi 14 juillet 2026.
Quiberon
Concert de Showys
Place Hoche Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 21:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Groupe de reprises, originaire de Vendée. En live, un set teinté de variétés françaises et internationales, pop rock, soul, funk, disco. des tubes incontournables. Concert et feu d’artifice offerts par la commune de Quiberon. .
Place Hoche Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 24 00
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English :
L’événement Concert de Showys Quiberon a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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