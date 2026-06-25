Pièce de théâtre Drames en coulisses Rue Jules Ferry Quiberon

Quiberon

Pièce de théâtre Drames en coulisses

Rue Jules Ferry Maison des associations Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 20:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

La troupe de théâtre Quiberon en scène du Foyer Laïque, vous présente sa nouvelle pièce de théâtre Drames en coulisses

Lors de la première de son spectacle, le passé de Jeanne Ortega refait surface. Entre secrets et émotions, cette pièce révèle ce qui se passe derrière le rideau…

Rendez-vous le dimanche 5 juillet à 20h30 à la maison des associations

Entrée 8 euros, gratuit moins de 12 ans

Réservation au 06 80 50 51 58 .

Rue Jules Ferry Maison des associations Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 80 50 51 58

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English :

L’événement Pièce de théâtre Drames en coulisses Quiberon a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon