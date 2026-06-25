Pièce de théâtre Drames en coulisses Rue Jules Ferry Quiberon
Pièce de théâtre Drames en coulisses Rue Jules Ferry Quiberon dimanche 5 juillet 2026.
Quiberon
Pièce de théâtre Drames en coulisses
Rue Jules Ferry Maison des associations Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 20:30:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
La troupe de théâtre Quiberon en scène du Foyer Laïque, vous présente sa nouvelle pièce de théâtre Drames en coulisses
Lors de la première de son spectacle, le passé de Jeanne Ortega refait surface. Entre secrets et émotions, cette pièce révèle ce qui se passe derrière le rideau…
Rendez-vous le dimanche 5 juillet à 20h30 à la maison des associations
Entrée 8 euros, gratuit moins de 12 ans
Réservation au 06 80 50 51 58 .
Rue Jules Ferry Maison des associations Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 80 50 51 58
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Pièce de théâtre Drames en coulisses Quiberon a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Quiberon (Morbihan)
- Live Music Blue Bar Boulevard Louison Bobet Quiberon 2 juillet 2026
- Julien Doré le film de son dernier spectacle Cinéma Le Paradis Quiberon 2 juillet 2026
- Vide Grenier à St Julien Place de St Julien Quiberon 5 juillet 2026
- Fête guinguette La Fête de la Gwag Saint-Julien Quiberon 5 juillet 2026
- Stages de Natation Piscine Neptilude Quiberon 6 juillet 2026