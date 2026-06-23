Live Music Blue Bar Boulevard Louison Bobet Quiberon

Quiberon

Live Music Blue Bar

Boulevard Louison Bobet Blue Bar Thalasso Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 18:30:00

fin : 2026-07-25 21:30:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-04 2026-07-09 2026-07-11 2026-07-16 2026-07-18 2026-07-23 2026-07-25 2026-07-30

Rendez-vous au Blue Bar du Sofitel Quiberon tous les jeudis & samedis de l’été de 18h30 à 21h30 pour vivre des instants musicaux & conviviaux avec nos soirées Live Music.

L’occasion de profiter dès le 16 juillet de notre carte estivale Archipel Breton aux saveurs iodées & ensoleillées du Jeudi au Samedi (17h-19h), en tête-à-tête avec l’Océan.

AGENDA

Jeudi 2/07 Folkwald, trio folk-blues

Samedi 4/07 Groovy baby, trio pop-funk-hip hop

Jeudi 9/07 Folkwald, trio folk-blues

Samedi 11/07 Frog n’Roll, duo pop-rock

Jeudi 16/07 DamDam, DJ percussionniste

Samedi 18/07 Judikael Mauffret, saxo jazz-blues

Jeudi 23/07 Morgane G., folk-bluegrass

Samedi 25/07 Karma, duo soul & pop

Jeudi 30/07 Charley Duds, solo pop-rock-folk

BLUE BAR

Tous les jours | 12h-22h30

Ouvert à tous sans réservation

Soirées musicales jeudis & samedis 18h30-21h30 .

Boulevard Louison Bobet Blue Bar Thalasso Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 20 00

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English :

L’événement Live Music Blue Bar Quiberon a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon