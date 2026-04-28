Julien Doré le film de son dernier spectacle Cinéma Le Paradis Quiberon
Julien Doré le film de son dernier spectacle Cinéma Le Paradis Quiberon jeudi 2 juillet 2026.
Quiberon
Julien Doré le film de son dernier spectacle
Cinéma Le Paradis 4 Rue du Phare Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 21:00:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Filmé lors de l’ultime date de sa tournée triomphale, le concert de Julien Doré, acclamé par plus d’un million de spectateurs, arrive sur grand écran pour une soirée unique !
Un spectacle monumental.
Une scénographie immersive.
Un univers visuel foisonnant, poétique et onirique, entre humour et émotion. .
Cinéma Le Paradis 4 Rue du Phare Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 17 20
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English :
L’événement Julien Doré le film de son dernier spectacle Quiberon a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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