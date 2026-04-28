Julien Doré le film de son dernier spectacle Cinéma Le Paradis Quiberon

Quiberon

Julien Doré le film de son dernier spectacle

Cinéma Le Paradis 4 Rue du Phare Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 21:00:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Filmé lors de l’ultime date de sa tournée triomphale, le concert de Julien Doré, acclamé par plus d’un million de spectateurs, arrive sur grand écran pour une soirée unique !

Un spectacle monumental.

Une scénographie immersive.

Un univers visuel foisonnant, poétique et onirique, entre humour et émotion. .

Cinéma Le Paradis 4 Rue du Phare Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 17 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Julien Doré le film de son dernier spectacle Quiberon a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon