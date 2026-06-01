Quiberon

Atelier Pastel gras

Boulevard Louison Bobet Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Samedi 27 Juin à 10h30.

Atelier guidé par Agathe Perrin.

Agathe Perrin est une artiste pluridisciplinaire qui prolonge sa résidence artistique au Sofitel Quiberon avec une exposition exclusive “Bains salés” nourrie de ses rencontres & immersions au sein de notre Resort marin. Un univers iodé et vibrant, où ses œuvres en pastel gras, invitent à plonger dans la poésie des gestes et à découvrir la richesse d’un monde aussi discret que fascinant.

L’ATELIER

À travers l’observation et l’exploration des couleurs, découvrez le pastel gras et apprenez à réaliser un dessin inspiré de l’univers iodé des huîtres et des crustacés, en expérimentant avec 3 techniques.

Un moment de création accessible à tous pour expérimenter et développer sa sensibilité artistique.

Vous repartirez avec votre œuvre.

SAMEDI 27 JUIN | 10h30

Atelier d’1h30 dégustation iodée incluse 40 euros

La réservation est confirmée après réception du virement de 40 euros.

L’atelier n’est pas remboursable en cas de désistement, mais il est possible de céder sa place à un·e proche.

Sur réservation contact@perragat.com .

Boulevard Louison Bobet Quiberon 56170 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Atelier Pastel gras Quiberon a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon