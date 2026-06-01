Quiberon

Promenade inaugurale des Insol!tes

Parking de la Résistance Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Les Insolites vous invitent à leur promenade inaugurale, mercredi 17 juin, pour un après-midi de découvertes en chansons et en lectures, avec La Clé des Chants.

Cette déambulation proposera un moment de partage entre souvenirs, dépaysement et curiosité, à destination des petits comme des grands.

Le départ se fera depuis le rond-point de la Gendarmerie, avec une arrivée prévue à Port Maria. .

Parking de la Résistance Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 45 55 00 66

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English :

L’événement Promenade inaugurale des Insol!tes Quiberon a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon