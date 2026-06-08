Quiberon

20 ans du Jardin du Ragot concert Choeur an Alre

Kernavest Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

A l’occasion du 20ème anniversaire du jardin du Ragot à Quiberon créé par l’association Agapanthe, CHOEUR AN ALRE interprétera des chants polyphoniques bretons et celtiques sous la direction d’Angéline Johnston, au cœur des aménagements fleuris du jardin et de son lavoir. .

Kernavest Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 45 41 56 24

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English :

L’événement 20 ans du Jardin du Ragot concert Choeur an Alre Quiberon a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon