Festival de chant choral Chants libres Quiberon
Festival de chant choral Chants libres Quiberon samedi 27 juin 2026.
Quiberon
Festival de chant choral Chants libres
Place du Marché ( coté plage ) Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Le Festival national de chant choral porté par la Fondation Bettencourt Schueller est organisé pour sa cinquième édition, dans 6 territoires français en simultané le dernier week-end de juin.
Un des territoires d’implantation du festival est la Bretagne Sud, et plus particulièrement Pluvigner, Carnac, Quiberon et Sainte-Anne d’Auray dans le cadre d’un partenariat noué avec la collectivité territoriale Auray-Quiberon-Terre Atlantique.
Restitution Venez chanter .
Place du Marché ( coté plage ) Quiberon 56170 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Festival de chant choral Chants libres Quiberon a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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