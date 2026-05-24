Quiberon

Festival de chant choral Chants libres

Place du Marché ( coté plage ) Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le Festival national de chant choral porté par la Fondation Bettencourt Schueller est organisé pour sa cinquième édition, dans 6 territoires français en simultané le dernier week-end de juin.

Un des territoires d’implantation du festival est la Bretagne Sud, et plus particulièrement Pluvigner, Carnac, Quiberon et Sainte-Anne d’Auray dans le cadre d’un partenariat noué avec la collectivité territoriale Auray-Quiberon-Terre Atlantique.

Restitution Venez chanter .

Place du Marché ( coté plage ) Quiberon 56170 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Festival de chant choral Chants libres Quiberon a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon