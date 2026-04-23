Quiberon

Quiberon Auto Passion

Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Quiberon Auto Passion revient !

La 2ᵉ édition se dévoile enfin avec son affiche officielle… et les pré-inscriptions sont toujours ouvertes ! Déjà de belles voitures inscrites, mais il reste de la place pour rejoindre l’aventure ☀️

Rendez-vous les 27 & 28 juin 2026 pour un week-end d’exception sur la presqu’île de Quiberon. L’entrée sera gratuite, et de nombreuses animations sont prévues (le programme sera dévoilé bientôt )

Passionnés, collectionneurs, exposants… Vous souhaitez présenter votre véhicule ?

Les pré-inscriptions sont ouvertes https://www.quiberonautopassion.fr/participer

On a hâte de vous retrouver pour une nouvelle édition qui promet pleins de nouveautés ! .

Quiberon 56170 Morbihan Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Quiberon Auto Passion Quiberon a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon