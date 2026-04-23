Quiberon Auto Passion Quiberon
Quiberon Auto Passion Quiberon samedi 27 juin 2026.
Quiberon
Quiberon Auto Passion
Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
Quiberon Auto Passion revient !
La 2ᵉ édition se dévoile enfin avec son affiche officielle… et les pré-inscriptions sont toujours ouvertes ! Déjà de belles voitures inscrites, mais il reste de la place pour rejoindre l’aventure ☀️
Rendez-vous les 27 & 28 juin 2026 pour un week-end d’exception sur la presqu’île de Quiberon. L’entrée sera gratuite, et de nombreuses animations sont prévues (le programme sera dévoilé bientôt )
Passionnés, collectionneurs, exposants… Vous souhaitez présenter votre véhicule ?
Les pré-inscriptions sont ouvertes https://www.quiberonautopassion.fr/participer
On a hâte de vous retrouver pour une nouvelle édition qui promet pleins de nouveautés ! .
Quiberon 56170 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Quiberon Auto Passion Quiberon a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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