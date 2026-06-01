Journée Mondiale du Bien-être au Sofitel Quiberon Quiberon
Journée Mondiale du Bien-être au Sofitel Quiberon Quiberon samedi 13 juin 2026.
Quiberon
Journée Mondiale du Bien-être au Sofitel Quiberon
Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Parce que nous avons à cœur de vous faire découvrir nos expertises Bien-être et que nous avons tous besoin de nous offrir un moment rien qu’à nous, nous sommes heureux de participer cette année encore à la Journée Mondiale du Bien-être, samedi 13 Juin.
Au programme de cet événement gratuit et ouvert à tous, des séances Equilibre & Bien-être, un soin thalasso* et une plongée dans l’océan de bienfaits iodés de notre Institut, face à l’Océan.
10h Hatha Yoga tous niveaux dans les jardins du Sofitel Quiberon
Nombre de places limité | Inscription obligatoire
11h30 Initiation Pilates débutant dans les jardins du Sofitel Quiberon
Nombre de places limité | Inscription obligatoire
15h 18h Découverte Thalasso & Soin
Visite découverte de notre Institut Thalasso & Spa
Un soin Thalasso* par personne à choisir parmi Jets sous-marins, Bain de mer hydromassant et Détente sous pluie marine
Accès à notre Espace Détente iodé jusqu’à 18h (piscine de 25m, parcours marin, jacuzzi extérieur).
* limité à 1 seul soin thalasso par personne
nombre de places limité | Inscription obligatoire
Inscrivez-vous en ligne et laissez-vous guider par nos experts pour vivre pleinement cette Journée Bien-être !
Places limitées, sous réserve de disponibilité. Inscription obligatoire sur le site internet dédié, inscription strictement nominative et limitée à un soin par personne sur le créneau de l’après-midi 15h-18h.
Les séances de Yoga et Pilates prévues en extérieur auront lieu en salle en cas de mauvaises conditions météo.
La Direction se réserve le droit de modifier le programme à tout moment et sans préavis. .
Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 20 00
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English :
L’événement Journée Mondiale du Bien-être au Sofitel Quiberon Quiberon a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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