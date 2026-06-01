Journée Mondiale du Bien-être au Sofitel Quiberon Quiberon

Quiberon

Journée Mondiale du Bien-être au Sofitel Quiberon

Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Parce que nous avons à cœur de vous faire découvrir nos expertises Bien-être et que nous avons tous besoin de nous offrir un moment rien qu’à nous, nous sommes heureux de participer cette année encore à la Journée Mondiale du Bien-être, samedi 13 Juin.

Au programme de cet événement gratuit et ouvert à tous, des séances Equilibre & Bien-être, un soin thalasso* et une plongée dans l’océan de bienfaits iodés de notre Institut, face à l’Océan.

10h Hatha Yoga tous niveaux dans les jardins du Sofitel Quiberon

Nombre de places limité | Inscription obligatoire

11h30 Initiation Pilates débutant dans les jardins du Sofitel Quiberon

Nombre de places limité | Inscription obligatoire

15h 18h Découverte Thalasso & Soin

Visite découverte de notre Institut Thalasso & Spa

Un soin Thalasso* par personne à choisir parmi Jets sous-marins, Bain de mer hydromassant et Détente sous pluie marine

Accès à notre Espace Détente iodé jusqu’à 18h (piscine de 25m, parcours marin, jacuzzi extérieur).

* limité à 1 seul soin thalasso par personne

nombre de places limité | Inscription obligatoire

Inscrivez-vous en ligne et laissez-vous guider par nos experts pour vivre pleinement cette Journée Bien-être !

Places limitées, sous réserve de disponibilité. Inscription obligatoire sur le site internet dédié, inscription strictement nominative et limitée à un soin par personne sur le créneau de l’après-midi 15h-18h.

Les séances de Yoga et Pilates prévues en extérieur auront lieu en salle en cas de mauvaises conditions météo.

La Direction se réserve le droit de modifier le programme à tout moment et sans préavis. .

Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 20 00

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English :

L’événement Journée Mondiale du Bien-être au Sofitel Quiberon Quiberon a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon