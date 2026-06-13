Stages de sauvetage en mer Quiberon
Stages de sauvetage en mer Quiberon lundi 6 juillet 2026.
Quiberon
Stages de sauvetage en mer
Piscine Neptilude Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 13:15:00
fin : 2026-08-23 14:15:00
Date(s) :
2026-07-06
Techniques de nage et d’approche, remorquage, sorties d’eau, gestes de premiers secours, sensibilisation aux risques en mer et à la sécurité sur les plages. Une expérience ludique, sportive et utile pour gagner en confiance et protéger les autres. + de 10 ans.
Sur inscription Places limitées !
Infos & réservations 02 97 50 39 07 piscine-neptilude@equalia.fr .
Piscine Neptilude Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 39 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Stages de sauvetage en mer Quiberon a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Quiberon (Morbihan)
- World Triathlon Championship Series 2026 Quiberon 20 juin 2026
- Brunch Musical Sofitel Quiberon boulevard Louison Bobet Quiberon 21 juin 2026
- Quiberon Auto Passion Quiberon 27 juin 2026
- 20 ans du Jardin du Ragot concert Choeur an Alre Quiberon 27 juin 2026
- Festival de chant choral Chants libres Quiberon 27 juin 2026