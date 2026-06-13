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Stages de sauvetage en mer Quiberon

Stages de sauvetage en mer Quiberon lundi 6 juillet 2026.

Adresse : Piscine Neptilude

Ville : 56170 Quiberon

Département : Morbihan

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 13:15:00

Tarif :

Quiberon

Stages de sauvetage en mer

Piscine Neptilude Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 13:15:00
fin : 2026-08-23 14:15:00

Date(s) :
2026-07-06

Techniques de nage et d’approche, remorquage, sorties d’eau, gestes de premiers secours, sensibilisation aux risques en mer et à la sécurité sur les plages. Une expérience ludique, sportive et utile pour gagner en confiance et protéger les autres. + de 10 ans.

Sur inscription Places limitées !

Infos & réservations 02 97 50 39 07 piscine-neptilude@equalia.fr   .

Piscine Neptilude Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 39 07 

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English :

L’événement Stages de sauvetage en mer Quiberon a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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