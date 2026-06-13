Stages de Natation Piscine Neptilude Quiberon

Quiberon

Stages de Natation

Piscine Neptilude 1 rue Neptune Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-06

Profitez de la pause estivale pour inscrire vos enfants (dès 5 ans) à nos stages de natation. Encadrés par des professionnels, les apprentis nageurs évoluent en groupes de niveau pour garantir sécurité et confiance en soi.

Un été pour progresser, s’amuser et prendre confiance dans l’eau !

Inscriptions à l’accueil ou par téléphone (02.97.50.39.07) .

Piscine Neptilude 1 rue Neptune Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 39 07

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English :

L’événement Stages de Natation Quiberon a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon