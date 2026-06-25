Plage Sauvage 2026 Camping Sauvage Quiberon

Quiberon

Plage Sauvage 2026

Camping Sauvage 8 Rue de la Vierge Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-29

Plage Sauvage un festival qui se tiendra les 16, 23 et 29 juillet prochains sur la plage Saint Julien à Quiberon.

L’idée est assez simple des concerts gratuits les pieds dans le sable, face à l’océan, au coucher du soleil, dans un format volontairement intimiste qui réunit environ 400 personnes chaque soir.

Tandis qu’une partie des estivants suit l’autoroute bien balisé des grands festivals, scènes XXL, billets hors de prix et bracelets cashless, certains festivals continuent de cultiver une autre idée du concert. Plage Sauvage est de ceux-là, et revient à Quiberon pour une troisième édition organisée autour de trois rendez-vous 16, 23 et 29 juillet, sur la plage Saint-Julien face à l’océan.

Imaginé par Collection Rivages, gratuit et ouvert à tous, le festival accueillera cette année TVOD, Vera Daisies, Forever Pavot, PVA, The Itch et Alexis Lumère. Trois dates entre post-punk new-yorkais, pop psychédélique française, indie rock incandescent et électronique londonienne, avec pour décor le sable, les dunes, les embruns et les couchers de soleil de la côte morbihannaise. .

Camping Sauvage 8 Rue de la Vierge Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 22 52

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English :

L’événement Plage Sauvage 2026 Quiberon a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon