FFF Beach Soccer Tour 2026 Grande Plage Quiberon

Quiberon

FFF Beach Soccer Tour 2026

Grande Plage 1 boulevard Chanard Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Le FFF Tour est de retour en 2026 !

Gratuite et ouverte à tous, cette tournée s’adresse à tous les amoureux du ballon rond désireux de s’adonner à la pratique du football sous toutes ses formes Beach soccer, golf foot, futnet, cécifoot, foot en marchant …

Dj live et animations sur place. .

Grande Plage 1 boulevard Chanard Quiberon 56170 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement FFF Beach Soccer Tour 2026 Quiberon a été mis à jour le 2026-06-13 par ADT 56