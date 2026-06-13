FFF Beach Soccer Tour 2026 Grande Plage Quiberon
FFF Beach Soccer Tour 2026 Grande Plage Quiberon jeudi 16 juillet 2026.
Quiberon
FFF Beach Soccer Tour 2026
Grande Plage 1 boulevard Chanard Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Le FFF Tour est de retour en 2026 !
Gratuite et ouverte à tous, cette tournée s’adresse à tous les amoureux du ballon rond désireux de s’adonner à la pratique du football sous toutes ses formes Beach soccer, golf foot, futnet, cécifoot, foot en marchant …
Dj live et animations sur place. .
Grande Plage 1 boulevard Chanard Quiberon 56170 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement FFF Beach Soccer Tour 2026 Quiberon a été mis à jour le 2026-06-13 par ADT 56
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