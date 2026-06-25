Exposition L’effet Mer Salle d’expostion Mairie Quiberon
vendredi 10 juillet 2026 · Salle d'expostion Mairie · Quiberon
Informations pratiques
Quiberon
Exposition L’effet Mer
Salle d’expostion Mairie 7 Rue de Verdun Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-10
Venez découvrir l’univers artistique de f.C résolument à contre courant de la brutalité du monde.
Aquarelles, pastels, acryliques en hommage à la beauté des corps paysages , à la tendresse et la joie.
Une démarche engagée, un acte de résistance contre le la violence du monde. .
Salle d’expostion Mairie 7 Rue de Verdun Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 37 87 08 59
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English :
L’événement Exposition L’effet Mer Quiberon a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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