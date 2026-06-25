Exposition L’effet Mer Salle d’expostion Mairie Quiberon

Informations pratiques

Quiberon

Exposition L’effet Mer

Salle d’expostion Mairie 7 Rue de Verdun Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-10

Venez découvrir l’univers artistique de f.C résolument à contre courant de la brutalité du monde.

Aquarelles, pastels, acryliques en hommage à la beauté des corps paysages , à la tendresse et la joie.

Une démarche engagée, un acte de résistance contre le la violence du monde. .

Salle d’expostion Mairie 7 Rue de Verdun Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 37 87 08 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition L’effet Mer Quiberon a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon