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AGENDA · Quiberon

Exposition L’effet Mer Salle d’expostion Mairie Quiberon

vendredi 10 juillet 2026 · Salle d'expostion Mairie · Quiberon

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Lieu
Salle d'expostion Mairie
Adresse
7 Rue de Verdun
Ville
56170 Quiberon
Département
Morbihan
Tarif

Quiberon

Exposition L’effet Mer

Salle d’expostion Mairie 7 Rue de Verdun Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-10

Venez découvrir l’univers artistique de f.C résolument à contre courant de la brutalité du monde.
Aquarelles, pastels, acryliques en hommage à la beauté des corps paysages , à la tendresse et la joie.
Une démarche engagée, un acte de résistance contre le la violence du monde.   .

Salle d’expostion Mairie 7 Rue de Verdun Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 37 87 08 59 

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English :

L’événement Exposition L’effet Mer Quiberon a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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