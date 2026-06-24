Brunch aux saveurs Japonaises Sofitel Quiberon Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Quiberon

Quiberon

Brunch aux saveurs Japonaises Sofitel Quiberon

Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Boulevard Louison Bobet Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 11:30:00

fin : 2026-07-26 14:00:00

Date(s) :

2026-07-26

BRUNCH du Sofitel Quiberon

Dimanche 26 Juillet

En ce dernier dimanche du mois de Juillet, notre Brunch voyage pour vous proposer des buffets inspirés du Japon. Un dimanche gourmand face à la plus belle des vues sur l’Océan depuis notre Restaurant La Presqu’île.

Rendez-vous incontournable à Quiberon, retrouvez notre Brunch tous les dimanches avec ses délicieux buffets iodés, plats cuisinés, gourmandises locales, fruits frais, healthy…

BRUNCH DU DIMANCHE

Restaurant La Presqu’île du Sofitel Quiberon

Tous les dimanches jusqu’au 27 Septembre | 11h30-14h

52 euros

Réservation obligatoire

02 97 50 46 11

H0557-FB@sofitel.com

Thefork.fr

Notre Brunch se décline également en 3 versions Brunch & Spa

Brunch & Découverte marine | Brunch & Thalasso | Brunch & Spa Beauté

à partir de 100€ par personne

Réservation obligatoire 02 97 50 48 29 | H0557-TH12@sofitel.com

*Nos offres Brunch & Spa sont réservées aux personnes majeures. .

Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Boulevard Louison Bobet Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 46 11

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English :

L’événement Brunch aux saveurs Japonaises Sofitel Quiberon Quiberon a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon