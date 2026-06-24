Brunch aux saveurs Japonaises Sofitel Quiberon Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Quiberon
Brunch aux saveurs Japonaises Sofitel Quiberon Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Quiberon dimanche 26 juillet 2026.
Quiberon
Brunch aux saveurs Japonaises Sofitel Quiberon
Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Boulevard Louison Bobet Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 11:30:00
fin : 2026-07-26 14:00:00
Date(s) :
2026-07-26
BRUNCH du Sofitel Quiberon
Dimanche 26 Juillet
En ce dernier dimanche du mois de Juillet, notre Brunch voyage pour vous proposer des buffets inspirés du Japon. Un dimanche gourmand face à la plus belle des vues sur l’Océan depuis notre Restaurant La Presqu’île.
Rendez-vous incontournable à Quiberon, retrouvez notre Brunch tous les dimanches avec ses délicieux buffets iodés, plats cuisinés, gourmandises locales, fruits frais, healthy…
BRUNCH DU DIMANCHE
Restaurant La Presqu’île du Sofitel Quiberon
Tous les dimanches jusqu’au 27 Septembre | 11h30-14h
52 euros
Réservation obligatoire
02 97 50 46 11
H0557-FB@sofitel.com
Thefork.fr
Notre Brunch se décline également en 3 versions Brunch & Spa
Brunch & Découverte marine | Brunch & Thalasso | Brunch & Spa Beauté
à partir de 100€ par personne
Réservation obligatoire 02 97 50 48 29 | H0557-TH12@sofitel.com
*Nos offres Brunch & Spa sont réservées aux personnes majeures. .
Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Boulevard Louison Bobet Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 46 11
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English :
L’événement Brunch aux saveurs Japonaises Sofitel Quiberon Quiberon a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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