Trompette et orgue rue de l’église Quiberon
Trompette et orgue rue de l’église Quiberon mardi 28 juillet 2026.
Quiberon
Trompette et orgue
rue de l’église Eglise de Quiberon Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 21:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Jean PRADÈRE et Pauline KOUNDOUNO-CHABERT forment le DUO HORMÉ depuis 2017. Ils aiment prendre le temps de chercher comment retransmettre, par leur jeu, l’énergie de la musique, cet élan vital qui touche et transporte. Inspirés par la déesse Hormé, ils souhaitent partager avec enthousiasme un répertoire riche et puissant qui les fait vibrer. Jean PRADÈRE se produit au sein de diverses formations comme l’Ensemble Orchestral Confluence à Orléans et l’orchestre symphonique La symphonie du Trocadéro à Paris.
Pauline KOUNDOUNO-CHABERT, médaille d’or au Conservatoire à Rayonnement Régional de Saint-Maur-des-Fossés, diplômée au Centre d’Études Supérieures de musique et de danse de Toulouse. Est organiste titulaire de l’orgue de l’église Saint-Martin-des-Champs à Paris. .
rue de l’église Eglise de Quiberon Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 47 80 37 20
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English :
L’événement Trompette et orgue Quiberon a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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