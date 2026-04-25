Vide grenier du Castéro Castéro Quiberon

Quiberon

Vide grenier du Castéro

Castéro Boulevard du Castéro Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 08:30:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Le vide grenier de Castéro se tiendra comme d’habitude le 1er dimanche du mois d’août.

Il débutera à 8h30 (entrée gratuite pour les visiteurs) buvette et petite restauration (galettes et crêpes)

Animation assurée et participation de la chorale La clé des chants à partir de 11h.

Les dons seront au profit de la SNSM

Contact Monique ROBERT 06 11 26 36 86 monikrobert@alo.com

Annick Le BIDEAU DONZE 06 66 44 54 74 annick.lebideau@hotmail.fr .

Castéro Boulevard du Castéro Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 11 26 36 86

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English : Vide grenier du Castéro

L’événement Vide grenier du Castéro Quiberon a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon