Vide grenier du Castéro Castéro Quiberon
Vide grenier du Castéro Castéro Quiberon dimanche 2 août 2026.
Quiberon
Vide grenier du Castéro
Castéro Boulevard du Castéro Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 08:30:00
fin : 2026-08-02 19:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Le vide grenier de Castéro se tiendra comme d’habitude le 1er dimanche du mois d’août.
Il débutera à 8h30 (entrée gratuite pour les visiteurs) buvette et petite restauration (galettes et crêpes)
Animation assurée et participation de la chorale La clé des chants à partir de 11h.
Les dons seront au profit de la SNSM
Contact Monique ROBERT 06 11 26 36 86 monikrobert@alo.com
Annick Le BIDEAU DONZE 06 66 44 54 74 annick.lebideau@hotmail.fr .
Castéro Boulevard du Castéro Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 11 26 36 86
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English : Vide grenier du Castéro
L’événement Vide grenier du Castéro Quiberon a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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