Exposition Delphine Delhumeau Maison du Phare Port Haliguen Quiberon

Informations pratiques

Quiberon

Exposition Delphine Delhumeau Maison du Phare

Port Haliguen Maison du Phare Port Haliguen Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 10:00:00

fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :

2026-08-03

L’exposition Mosaïques et Crustacés est présentée comme une immersion dans un dialogue entre l’exploration d’un art ancestral et l’inspiration des rivages bretons.

Des pièces uniques façonnées à partir de matières premières françaises et d’un savoir-faire artisanal exigeant. .

Port Haliguen Maison du Phare Port Haliguen Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 17 49 84 13

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English :

L’événement Exposition Delphine Delhumeau Maison du Phare Quiberon a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon