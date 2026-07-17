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AGENDA · Quiberon

Exposition Delphine Delhumeau Maison du Phare Port Haliguen Quiberon

lundi 3 août 2026 · Port Haliguen · Quiberon

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Port Haliguen
Adresse
Maison du Phare Port Haliguen
Ville
56170 Quiberon
Département
Morbihan
Tarif

Quiberon

Exposition Delphine Delhumeau Maison du Phare

Port Haliguen Maison du Phare Port Haliguen Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 10:00:00
fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :
2026-08-03

L’exposition Mosaïques et Crustacés est présentée comme une immersion dans un dialogue entre l’exploration d’un art ancestral et l’inspiration des rivages bretons.
Des pièces uniques façonnées à partir de matières premières françaises et d’un savoir-faire artisanal exigeant.   .

Port Haliguen Maison du Phare Port Haliguen Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 17 49 84 13 

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English :

L’événement Exposition Delphine Delhumeau Maison du Phare Quiberon a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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