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AGENDA · Quiberon

Exposition Louis Métivet Maison du Phare Port Haliguen Quiberon

lundi 3 août 2026 · Port Haliguen · Quiberon

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Port Haliguen
Adresse
Maison du Phare Port Haliguen
Ville
56170 Quiberon
Département
Morbihan
Tarif

Quiberon

Exposition Louis Métivet Maison du Phare

Port Haliguen Maison du Phare Port Haliguen Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 10:00:00
fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :
2026-08-03

Louis Métivet, photographe basé à Quiberon, pose son drone à 90 degrés au-dessus du littoral breton et révèle une autre géographie, celle des formes pures, des matières brutes, de la lumière vue d’en haut.

Une invitation à redécouvrir un territoire familier sous un angle radicalement inédit, à découvrir à la Maison du Phare.   .

Port Haliguen Maison du Phare Port Haliguen Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 17 49 84 13 

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English :

L’événement Exposition Louis Métivet Maison du Phare Quiberon a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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