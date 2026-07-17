Exposition Louis Métivet Maison du Phare Port Haliguen Quiberon

Informations pratiques

Quiberon

Exposition Louis Métivet Maison du Phare

Port Haliguen Maison du Phare Port Haliguen Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 10:00:00

fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Louis Métivet, photographe basé à Quiberon, pose son drone à 90 degrés au-dessus du littoral breton et révèle une autre géographie, celle des formes pures, des matières brutes, de la lumière vue d’en haut.

Une invitation à redécouvrir un territoire familier sous un angle radicalement inédit, à découvrir à la Maison du Phare. .

Port Haliguen Maison du Phare Port Haliguen Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 17 49 84 13

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English :

L’événement Exposition Louis Métivet Maison du Phare Quiberon a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon