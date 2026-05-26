Village d’Artistes à Port Maria Quiberon
Village d’Artistes à Port Maria Quiberon mercredi 12 août 2026.
Quiberon
Village d’Artistes à Port Maria
Quai de l’Océan Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Marché d’art sur l’esplanade Quai de l’Océan à Port-Maria, Quiberon.
Pendant deux jours, visitez l’exposition des artistes professionnels de l’APIQ, en peinture, sculpture, mosaïque, photographie, etc.
L’Association des Artistes de la Presqu’île de Quiberon (APIQ) propose deux jours d’exposition d’art sur l’esplanade Quai de l’Océan à Port Maria, Quiberon.
19 artistes exposent en peinture et sculpture dans un cadre idyllique face à l’océan 14 artistes de l’association APIQ et 5 artistes extérieurs à la Presqu’ïle qui sont invités.
Horaires 10h 20h + nocturne le 13 août jusqu’à 22h. .
Quai de l’Océan Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 69 99 01 28
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English :
L’événement Village d’Artistes à Port Maria Quiberon a été mis à jour le 2026-05-26 par ADT 56
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