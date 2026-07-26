AGENDA · Quiberon
Journée des aventuriers à Neptilude Piscine Neptilude Quiberon
mercredi 19 août 2026 · Piscine Neptilude · Quiberon
Informations pratiques
Quiberon
Journée des aventuriers à Neptilude
Piscine Neptilude 1 rue Neptune Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 16:30:00
fin : 2026-08-19 18:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Préparez-vous à relever des défis, tester votre agilité et affronter vos adversaires dans une ambiance ludique et sportive.
À partir de 7 ans .
Piscine Neptilude 1 rue Neptune Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 39 07
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English :
L’événement Journée des aventuriers à Neptilude Quiberon a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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