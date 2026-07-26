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Journée des aventuriers à Neptilude Piscine Neptilude Quiberon

mercredi 19 août 2026 · Piscine Neptilude · Quiberon

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Piscine Neptilude
Adresse
1 rue Neptune
Ville
56170 Quiberon
Département
Morbihan
Tarif

Quiberon

Journée des aventuriers à Neptilude

Piscine Neptilude 1 rue Neptune Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 16:30:00
fin : 2026-08-19 18:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Préparez-vous à relever des défis, tester votre agilité et affronter vos adversaires dans une ambiance ludique et sportive.

À partir de 7 ans   .

Piscine Neptilude 1 rue Neptune Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 39 07 

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English :

L’événement Journée des aventuriers à Neptilude Quiberon a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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