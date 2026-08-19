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AGENDA · Quiberon

Avant-première du film Notre Salut d’Emmanuel Marre Cinéma Le Paradis Quiberon

jeudi 20 août 2026 · Cinéma Le Paradis · Quiberon

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Cinéma Le Paradis
Adresse
4 Rue du Phare
Ville
56170 Quiberon
Département
Morbihan
Tarif

Quiberon

Avant-première du film Notre Salut d’Emmanuel Marre

Cinéma Le Paradis 4 Rue du Phare Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 21:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Découvrez en avant première le prochain film d’Emmanuel Marre. Sortie nationale le 30 septembre 2026
Chanceux vous êtes de pouvoir le découvrir avant tout le monde.

Durée 2h 33min | Drame, Historique
Avec Swann Arlaud, Sandrine Blancke, Harpo Guit.   .

Cinéma Le Paradis 4 Rue du Phare Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 17 20 

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English :

L’événement Avant-première du film Notre Salut d’Emmanuel Marre Quiberon a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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