Avant-première du film Notre Salut d’Emmanuel Marre Cinéma Le Paradis Quiberon

Informations pratiques

Quiberon

Avant-première du film Notre Salut d’Emmanuel Marre

Cinéma Le Paradis 4 Rue du Phare Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 21:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Découvrez en avant première le prochain film d’Emmanuel Marre. Sortie nationale le 30 septembre 2026

Chanceux vous êtes de pouvoir le découvrir avant tout le monde.

Durée 2h 33min | Drame, Historique

Avec Swann Arlaud, Sandrine Blancke, Harpo Guit. .

Cinéma Le Paradis 4 Rue du Phare Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 17 20

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English :

L’événement Avant-première du film Notre Salut d’Emmanuel Marre Quiberon a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon