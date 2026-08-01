Séances Patrimoine au Paradis Le Bon la Brute et le Truand Cinéma Le Paradis Quiberon
lundi 10 août 2026 · Cinéma Le Paradis · Quiberon
Informations pratiques
Quiberon
Séances Patrimoine au Paradis Le Bon la Brute et le Truand
Cinéma Le Paradis 4 Rue du Phare Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 21:00:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Venez découvrir ou (re) découvrir un monument du cinéma en version restaurée originale sous titrée en français
Film de Sergio Leone
Durée 3h .
Cinéma Le Paradis 4 Rue du Phare Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 17 20
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English :
L’événement Séances Patrimoine au Paradis Le Bon la Brute et le Truand Quiberon a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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