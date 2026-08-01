Séances Patrimoine au Paradis Le Bon la Brute et le Truand Cinéma Le Paradis Quiberon

Informations pratiques

Quiberon

Séances Patrimoine au Paradis Le Bon la Brute et le Truand

Cinéma Le Paradis 4 Rue du Phare Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 21:00:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Venez découvrir ou (re) découvrir un monument du cinéma en version restaurée originale sous titrée en français

Film de Sergio Leone

Durée 3h .

Cinéma Le Paradis 4 Rue du Phare Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 17 20

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English :

L’événement Séances Patrimoine au Paradis Le Bon la Brute et le Truand Quiberon a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon