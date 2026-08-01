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AGENDA · Quiberon

Séances Patrimoine au Paradis Le Bon la Brute et le Truand Cinéma Le Paradis Quiberon

lundi 10 août 2026 · Cinéma Le Paradis · Quiberon

Informations pratiques

Début
lundi 10 août 2026
Fin
lundi 10 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Cinéma Le Paradis
Adresse
4 Rue du Phare
Ville
56170 Quiberon
Département
Morbihan
Tarif

Quiberon

Séances Patrimoine au Paradis Le Bon la Brute et le Truand

Cinéma Le Paradis 4 Rue du Phare Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 21:00:00
fin : 2026-08-10

Date(s) :
2026-08-10

Venez découvrir ou (re) découvrir un monument du cinéma en version restaurée originale sous titrée en français

Film de Sergio Leone
Durée 3h   .

Cinéma Le Paradis 4 Rue du Phare Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 17 20 

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English :

L’événement Séances Patrimoine au Paradis Le Bon la Brute et le Truand Quiberon a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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