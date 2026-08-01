Exposition Kristou Maison du Phare Port Haliguen Quiberon
lundi 10 août 2026 · Port Haliguen · Quiberon
Informations pratiques
Quiberon
Exposition Kristou Maison du Phare
Port Haliguen Maison du Phare Port Haliguen Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 10:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00
Date(s) :
2026-08-10
Kristou est un artiste belge dont l’oeuvre explore la rencontre entre la matière, la navigation et la condition humaine. A partir d’un univers maritime voiles, navires, horizons et cartographies imaginaires il développe un langage pictural où la mer devient un espace de réflexion autant qu’un paysage. .
Port Haliguen Maison du Phare Port Haliguen Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 17 49 84 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition Kristou Maison du Phare Quiberon a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Quiberon (Morbihan)
- Tournoi Kib Open Beach 2026 Quiberon 8 août 2026
- Soirée ados Aqua Pool Party Piscine Neptilude Quiberon 11 août 2026
- Village d’Artistes à Port Maria Quiberon 12 août 2026
- Tro Breizh Foot Grande Plage Quiberon 18 août 2026
- Journée des aventuriers à Neptilude Piscine Neptilude Quiberon 19 août 2026