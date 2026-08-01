Exposition Kristou Maison du Phare Port Haliguen Quiberon

Informations pratiques

Quiberon

Exposition Kristou Maison du Phare

Port Haliguen Maison du Phare Port Haliguen Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 10:00:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Kristou est un artiste belge dont l’oeuvre explore la rencontre entre la matière, la navigation et la condition humaine. A partir d’un univers maritime voiles, navires, horizons et cartographies imaginaires il développe un langage pictural où la mer devient un espace de réflexion autant qu’un paysage. .

Port Haliguen Maison du Phare Port Haliguen Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 17 49 84 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition Kristou Maison du Phare Quiberon a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon