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AGENDA · Quiberon

Exposition Kristou Maison du Phare Port Haliguen Quiberon

lundi 10 août 2026 · Port Haliguen · Quiberon

Informations pratiques

Début
lundi 10 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Port Haliguen
Adresse
Maison du Phare Port Haliguen
Ville
56170 Quiberon
Département
Morbihan
Tarif

Quiberon

Exposition Kristou Maison du Phare

Port Haliguen Maison du Phare Port Haliguen Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 10:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :
2026-08-10

Kristou est un artiste belge dont l’oeuvre explore la rencontre entre la matière, la navigation et la condition humaine. A partir d’un univers maritime voiles, navires, horizons et cartographies imaginaires il développe un langage pictural où la mer devient un espace de réflexion autant qu’un paysage.   .

Port Haliguen Maison du Phare Port Haliguen Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 17 49 84 13 

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English :

L’événement Exposition Kristou Maison du Phare Quiberon a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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