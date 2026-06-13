La pointe de Conguel un site naturel unique ouvert sur l’océan ! Dunes Sauvages Quiberon
La pointe de Conguel un site naturel unique ouvert sur l’océan ! Dunes Sauvages Quiberon vendredi 21 août 2026.
Quiberon
La pointe de Conguel un site naturel unique ouvert sur l’océan ! Dunes Sauvages
Pointe de Conguel Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 10:00:00
fin : 2026-08-21 12:00:00
Date(s) :
2026-08-21
A l’extrémité de la presqu’île de Quiberon, des dunes remarquables offrent un point de vue paysager grandiose aux visiteurs la baie de Quiberon, les îles de Houat et Belle-île-en-mer, le Mor Braz et ses îlots.
La biodiversité est essentielle à la qualité du site mousses, lichens et autres plantes protègent le sol. Les oiseaux y trouvent un espace d’alimentation. Une balade pour mieux observer ce paysage unique et la biodiversité qui le compose. .
Pointe de Conguel Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 47 89 59 80
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English :
L’événement La pointe de Conguel un site naturel unique ouvert sur l’océan ! Dunes Sauvages Quiberon a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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