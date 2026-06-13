La pointe de Conguel un site naturel unique ouvert sur l’océan ! Dunes Sauvages Quiberon vendredi 21 août 2026.

Quiberon

La pointe de Conguel un site naturel unique ouvert sur l’océan ! Dunes Sauvages

Pointe de Conguel Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 10:00:00

fin : 2026-08-21 12:00:00

Date(s) :

2026-08-21

A l’extrémité de la presqu’île de Quiberon, des dunes remarquables offrent un point de vue paysager grandiose aux visiteurs la baie de Quiberon, les îles de Houat et Belle-île-en-mer, le Mor Braz et ses îlots.

La biodiversité est essentielle à la qualité du site mousses, lichens et autres plantes protègent le sol. Les oiseaux y trouvent un espace d’alimentation. Une balade pour mieux observer ce paysage unique et la biodiversité qui le compose. .

Pointe de Conguel Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 47 89 59 80

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English :

L’événement La pointe de Conguel un site naturel unique ouvert sur l’océan ! Dunes Sauvages Quiberon a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon