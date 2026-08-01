Exposition Joey Brusquet Maison du Phare Port Haliguen Quiberon

Informations pratiques

Quiberon

Exposition Joey Brusquet Maison du Phare

Port Haliguen Maison du Phare Port Haliguen Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 10:00:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-08-17

Joey Brusquet déploie un travail de sculpture abstraite, empreint de formes organiques.

Le métal rencontre le volatil, la gravité côtoie le mouvement, ses créations semblent suspendre le temps. .

Port Haliguen Maison du Phare Port Haliguen Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 17 49 84 13

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English :

L’événement Exposition Joey Brusquet Maison du Phare Quiberon a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon