Exposition Joey Brusquet Maison du Phare Port Haliguen Quiberon
lundi 17 août 2026 · Port Haliguen · Quiberon
Informations pratiques
Quiberon
Exposition Joey Brusquet Maison du Phare
Port Haliguen Maison du Phare Port Haliguen Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 10:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00
Date(s) :
2026-08-17
Joey Brusquet déploie un travail de sculpture abstraite, empreint de formes organiques.
Le métal rencontre le volatil, la gravité côtoie le mouvement, ses créations semblent suspendre le temps. .
Port Haliguen Maison du Phare Port Haliguen Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 17 49 84 13
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English :
L’événement Exposition Joey Brusquet Maison du Phare Quiberon a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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