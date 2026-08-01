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AGENDA · Quiberon

Exposition Joey Brusquet Maison du Phare Port Haliguen Quiberon

lundi 17 août 2026 · Port Haliguen · Quiberon

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Port Haliguen
Adresse
Maison du Phare Port Haliguen
Ville
56170 Quiberon
Département
Morbihan
Tarif

Quiberon

Exposition Joey Brusquet Maison du Phare

Port Haliguen Maison du Phare Port Haliguen Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 10:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :
2026-08-17

Joey Brusquet déploie un travail de sculpture abstraite, empreint de formes organiques.
Le métal rencontre le volatil, la gravité côtoie le mouvement, ses créations semblent suspendre le temps.   .

Port Haliguen Maison du Phare Port Haliguen Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 17 49 84 13 

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English :

L’événement Exposition Joey Brusquet Maison du Phare Quiberon a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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