UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Quiberon

Exposition Aline Dudziak Quai des Sinagots Quiberon

lundi 17 août 2026 · Quai des Sinagots · Quiberon

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Quai des Sinagots
Adresse
Maison du Phare Port Haliguen
Ville
56170 Quiberon
Département
Morbihan
Tarif

Quiberon

Exposition Aline Dudziak

Quai des Sinagots Maison du Phare Port Haliguen Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 10:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :
2026-08-17

Aline Dudziak incarne la fusion entre l’art et l’artisanat et propose des bijoux épurés.
Chaque pièce est méticuleusement façonnée empreinte d’une esthétique sobre et intemporelle.   .

Quai des Sinagots Maison du Phare Port Haliguen Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 17 49 84 13 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition Aline Dudziak Quiberon a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

À voir aussi à Quiberon (Morbihan)