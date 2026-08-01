Exposition Aline Dudziak Quai des Sinagots Quiberon

Informations pratiques

Quiberon

Exposition Aline Dudziak

Quai des Sinagots Maison du Phare Port Haliguen Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 10:00:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-08-17

Aline Dudziak incarne la fusion entre l’art et l’artisanat et propose des bijoux épurés.

Chaque pièce est méticuleusement façonnée empreinte d’une esthétique sobre et intemporelle. .

Quai des Sinagots Maison du Phare Port Haliguen Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 17 49 84 13

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English :

L’événement Exposition Aline Dudziak Quiberon a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon