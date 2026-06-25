Summer Yoga au Sofitel Quiberon Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Quiberon
Summer Yoga au Sofitel Quiberon Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Quiberon mardi 7 juillet 2026.
Quiberon
Summer Yoga au Sofitel Quiberon
Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Boulevard Louison Bobet Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-21 10:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Cet été, profitez de nos séances hebdomadaires de Yoga, Pilates et Munz Floor® en extérieur, parfaites s’accorder une pause en toute sérénité, face au bleu de l’Océan.
SUMMER YOGA
Séance de Hatha Yoga pour retrouver l’équilibre du corps et l’harmonie avec les éléments.
Tous les mardis 10h | à partir du 7 juillet
15 euros la séance
Tous niveaux | sur réservation | places limitées
Séances Summer Bien-être
Du 7 juillet au 27 Août
Ouvertes à tous sur inscription
Séance à la carte 15€ | réservation en ligne
Pass 10 séances 120€ (11ème séance offerte) | Réservation 02 97 50 48 29 | H0557-TH12@sofitel.com
* séance en salle en cas de mauvaises conditions météo. Sur réservation, dans la limite des places disponibles.
Du 7 juillet au 27 août (pas de séances de Munz Floor® mercredi 26 août). Ne donne pas accès à l’Espace Détente. .
Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Boulevard Louison Bobet Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 48 29
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English :
L’événement Summer Yoga au Sofitel Quiberon Quiberon a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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