Festival Play It Again ! Quiberon
jeudi 17 septembre 2026 · Quiberon
Informations pratiques
Quiberon
Festival Play It Again !
Cinéma Le Paradis Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-17
Du 17 au 20 septembre 2026, le cinéma Le Paradis participe à la 12e édition du festival Play It Again !, consacré aux films d’hier dans les salles d’aujourd’hui.
Quatre grands classiques du cinéma seront proposés en version originale sous-titrée. Chaque séance sera présentée par Juliette Michaud, journaliste cinéma.
Au programme
• Jeudi 17 septembre à 20h30
La Dame de Shanghai
Durée 1 h 27
VOSTFR, tout public
• Vendredi 18 septembre à 20h30
Apocalypse Now
Durée 3 h 02
VOSTFR, avec avertissement
• Samedi 19 septembre à 20h30
Vol au-dessus d’un nid de coucou
Durée 2 h 13
VOSTFR, interdit aux moins de 12 ans
• Dimanche 20 septembre à 15h
Entre le ciel et l’enfer
Durée 2 h 23
VOSTFR
Tarifs habituels.
Informations et réservations auprès du cinéma Le Paradis, aux heures d’ouverture
02 97 50 17 20
cinemalparadis@ville-quiberon.fr .
Cinéma Le Paradis Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 17 20
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English :
L’événement Festival Play It Again ! Quiberon a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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