Informations pratiques

Quiberon

Festival Play It Again !

Cinéma Le Paradis Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-17

Du 17 au 20 septembre 2026, le cinéma Le Paradis participe à la 12e édition du festival Play It Again !, consacré aux films d’hier dans les salles d’aujourd’hui.

Quatre grands classiques du cinéma seront proposés en version originale sous-titrée. Chaque séance sera présentée par Juliette Michaud, journaliste cinéma.

Au programme

• Jeudi 17 septembre à 20h30

La Dame de Shanghai

Durée 1 h 27

VOSTFR, tout public

• Vendredi 18 septembre à 20h30

Apocalypse Now

Durée 3 h 02

VOSTFR, avec avertissement

• Samedi 19 septembre à 20h30

Vol au-dessus d’un nid de coucou

Durée 2 h 13

VOSTFR, interdit aux moins de 12 ans

• Dimanche 20 septembre à 15h

Entre le ciel et l’enfer

Durée 2 h 23

VOSTFR

Tarifs habituels.

Informations et réservations auprès du cinéma Le Paradis, aux heures d’ouverture

02 97 50 17 20

cinemalparadis@ville-quiberon.fr .

Cinéma Le Paradis Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 17 20

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English :

L’événement Festival Play It Again ! Quiberon a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon