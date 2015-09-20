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Festival Play It Again ! Quiberon

jeudi 17 septembre 2026 · Quiberon

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Cinéma Le Paradis
Ville
56170 Quiberon
Département
Morbihan
Tarif

Quiberon

Festival Play It Again !

Cinéma Le Paradis Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-17

Du 17 au 20 septembre 2026, le cinéma Le Paradis participe à la 12e édition du festival Play It Again !, consacré aux films d’hier dans les salles d’aujourd’hui.

Quatre grands classiques du cinéma seront proposés en version originale sous-titrée. Chaque séance sera présentée par Juliette Michaud, journaliste cinéma.

Au programme

• Jeudi 17 septembre à 20h30
La Dame de Shanghai
Durée 1 h 27
VOSTFR, tout public

• Vendredi 18 septembre à 20h30
Apocalypse Now
Durée 3 h 02
VOSTFR, avec avertissement

• Samedi 19 septembre à 20h30
Vol au-dessus d’un nid de coucou
Durée 2 h 13
VOSTFR, interdit aux moins de 12 ans

• Dimanche 20 septembre à 15h
Entre le ciel et l’enfer
Durée 2 h 23
VOSTFR

Tarifs habituels.

Informations et réservations auprès du cinéma Le Paradis, aux heures d’ouverture

02 97 50 17 20
cinemalparadis@ville-quiberon.fr   .

Cinéma Le Paradis Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 17 20 

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English :

L’événement Festival Play It Again ! Quiberon a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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