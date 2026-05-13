Rallye Solex Quiberon
Rallye Solex Quiberon dimanche 13 septembre 2026.
Quiberon
Rallye Solex
Place Hoche Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 14:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Le Quiberon Breizh Solex Club vous invite à une grande balade costumée festive et conviviale à travers les paysages de la presqu’île de Quiberon.
Au guidon de leurs Solex vintage décorés pour l’occasion, les participants défileront dans une ambiance rétro, décalée et pleine de bonne humeur. Costumes originaux, moteurs mythiques et esprit breton seront au rendez-vous pour une journée placée sous le signe du partage, de la passion et de la nostalgie.
Que vous soyez amateur de Solex, passionné de véhicules anciens ou simplement curieux, venez admirer ce cortège unique et profiter d’un moment festif ouvert à tous ! .
Place Hoche Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 63 80 61 50
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English : Rallye Solex
L’événement Rallye Solex Quiberon a été mis à jour le 2026-05-13 par ADT 56
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