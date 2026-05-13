Les Croc’Archi l’espace Louison Bobet Espace Louison Bobet Quiberon

Quiberon

Les Croc’Archi l’espace Louison Bobet

Espace Louison Bobet Boulevard René Cassin Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-22

Construit dans les années 80, l’espace Louison Bobet à Quiberon situé à Beg-er-Vil connait un chantier conséquent. Mené par le cabinet AGA d’Auray, il s’agit de le réhabiliter tout en conservant l’existant, de le remettre à niveau et de travailler à le rendre moins énergivore.

Les Croc’archi vous proposent, sur le temps de pause de midi, une visite d’un édifice marquant du territoire avec un guide-conférencier du service Culture et Patrimoine du Pays d’art et d’histoire Auray Quiberon Terre Atlantique.

Sur réservation. .

Espace Louison Bobet Boulevard René Cassin Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

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English :

L’événement Les Croc’Archi l’espace Louison Bobet Quiberon a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon