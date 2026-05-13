Les Croc’Archi l’espace Louison Bobet Espace Louison Bobet Quiberon
Les Croc’Archi l’espace Louison Bobet Espace Louison Bobet Quiberon mardi 22 septembre 2026.
Quiberon
Les Croc’Archi l’espace Louison Bobet
Espace Louison Bobet Boulevard René Cassin Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22
fin : 2026-09-22
Date(s) :
2026-09-22
Construit dans les années 80, l’espace Louison Bobet à Quiberon situé à Beg-er-Vil connait un chantier conséquent. Mené par le cabinet AGA d’Auray, il s’agit de le réhabiliter tout en conservant l’existant, de le remettre à niveau et de travailler à le rendre moins énergivore.
Les Croc’archi vous proposent, sur le temps de pause de midi, une visite d’un édifice marquant du territoire avec un guide-conférencier du service Culture et Patrimoine du Pays d’art et d’histoire Auray Quiberon Terre Atlantique.
Sur réservation. .
Espace Louison Bobet Boulevard René Cassin Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56
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English :
L’événement Les Croc’Archi l’espace Louison Bobet Quiberon a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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