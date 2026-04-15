Arsène Lupin et le trésor d’Henri Pollès, Bibliothèque des Champs Libres – 6e étage Musée Pollès, Rennes
Arsène Lupin et le trésor d’Henri Pollès, Bibliothèque des Champs Libres – 6e étage Musée Pollès, Rennes samedi 23 mai 2026.
Arsène Lupin et le trésor d’Henri Pollès Samedi 23 mai, 20h00 Bibliothèque des Champs Libres – 6e étage Musée Pollès Ille-et-Vilaine
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00
L’occasion de découvrir, de manière ludique, cet espace insolite, reconstitution de la maison de l’écrivain breton !
Bibliothèque des Champs Libres – 6e étage Musée Pollès Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Bibliothèque
Partez sur les traces d’Arsène Lupin, à travers un jeu dans le Musée du livre et des lettres Henri Pollès.
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