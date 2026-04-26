Rendez-vous numérique collaboratif Bibliothèque Antipode Rennes
Rendez-vous numérique collaboratif Bibliothèque Antipode Rennes samedi 16 mai 2026.
Rendez-vous numérique collaboratif Bibliothèque Antipode Rennes 16 mai et 13 juin
Des rendez-vous collaboratifs et conviviaux pour échanger, s’entrainer découvrir et se questionner sur une variété de sujets numériques.
Ces rendez-vous sont des espaces d’échange et d’entraide où tous les niveaux se rencontrent dans un esprit de convivialité, de coopération et de bienveillance.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-16T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-13T12:00:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.antipode@ville-rennes.fr 02 23 62 26 70
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