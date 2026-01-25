Jack l’ambulancier Le Bacchus Rennes Samedi 16 mai, 15h00 Tarifs : 12€ et 8 €

Viens t’amuser tout en apprenant les gestes qui peuvent sauver des vies !

**Ce spectacle drôle, interactif et pédagogique apprend aux enfants comment réagir face à un accident à la maison.**

Jack, le super ambulancier, partage son expérience réelle du terrain pour expliquer, avec des mots simples, les gestes essentiels de premiers secours. Grâce à des chansons entraînantes, des situations du quotidien et beaucoup d’humour, les enfants retiennent facilement les bons réflexes.

Rire, chanter, apprendre

Devenir un petit héros du quotidien

Découvrir les gestes qui sauvent

Jack a été ambulancier professionnel : il sait de quoi il parle et transmet son savoir avec énergie et bienveillance. Un spectacle à la fois ludique, éducatif et rassurant, idéal pour les enfants… et apprécié par les parents !

Prêts à devenir des super-héros du quotidien ?

Début : 2026-05-16T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-16T15:45:00.000+02:00

02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8160-jack-l-ambulancier-mai-2026.html

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



