KTR, de Scaphandre Théâtre du Cercle Rennes Samedi 16 mai, 15h00, 20h00 Ille-et-Vilaine

Billetterie en ligne : 8 € tarif plein / 6 € tarif réduit et adhérents CPB / 4 € Carte Sortir!

Dans le cadre du Festival des Créations Amateures

Et si être ultra-riche pouvait être considéré comme un crime? et si une idée ou une application pouvait révolutionner le système de manière plus radicale? interdire les écarts pour un monde plus juste? C’est ce que développe Chloé, une adolescente, mise en garde à vue pou avoir fait des tags lors d’une manifestation. Mais peut-être est-ce juste pour faire perdre son temps aux policiers? ou peut-être n’est ce juste qu’un rêve?

**Mise en scène :** Delphine Battour et Chloé Maniscalco **Régie :** Kim Walser

**Avec :** Lilouane Brahmi-Cleret – Rose Du Mesnil – Adrien Eprinchard – Maude Fievez – Toscane Gaudin – Morgan Hassan – Noémie Le Masne De Chermont – Maïra Bolinois – Anatole Morin – Arthur Rouault-Zimoch

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-16T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-16T21:30:00.000+02:00

http://www.theatreducercle.com https://www.helloasso.com/associations/cercle-paul-bert-theatre-du-cercle

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine

tdc@cerclepaulbert.asso.fr 0602551128



